Liverpool e Wolverhampton vão ter de disputar um segundo jogo na terceira ronda da Taça de Inglaterra, depois do empate a dois em Anfield, neste sábado.

Os portugueses Toti, Rúben Neves e Gonçalo Guedes foram titulares na equipa visitante, e foi este último a inaugurar o marcador, ao minuto 26, aproveitando um brinde incrível de Alisson.

O Liverpool restabeleceu a igualdade mesmo à beira do intervalo, por intermédio de Darwin Núñez, a tirar proveito de um grande cruzamento de Alexander-Arnold.

