Virgil Van Dijk cumpre a oitava temporada com as cores do Liverpool e a contagem pode não ficar por aqui.

O internacional neerlandês falou sobre o futuro depois da derrota consentida no terreno do Fulham (3-2) de Marco Silva, no domingo. De recordar que o defesa termina contrato com os «reds» este verão.

«Sim, há progressos. Não sei se vou ficar, vamos ver. Há discussões internas. Eu amo o clube e os adeptos. Eles estiveram aqui novamente por nós e queríamos recompensá-los. Quero que eles estejam connosco no próximo jogo, no domingo [em casa, contra o West Ham United], e façam do nosso estádio um lugar incrível para nós, como sempre», afirmou o jogador de 33 anos, em Craven Cottage.