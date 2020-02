Robie Van Persie, ex-avançado do Manchester United, elogiou Bruno Fernandes. O internacional português, lembre-se, jogou apenas dois jogos pelos red devils desde que se transferiu do Sporting para Old Trafford.



«Bruno Fernandes parece promissor e vai melhorar muito.É muito habilidoso e um jogador de topo, capaz de acrescentar valor à equipa», disse o holandês numa sessão de perguntas e respostas no Twitter.

Looks promising and will only get better👌! Silky allround top player, definitely an added value for the team. https://t.co/enNc2CzwVO