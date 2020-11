No rescaldo da derrota do Wolverhampton frente ao Leicester, por 1-0, Nuno Espírito Santo juntou-se às vozes críticas da lei da mão na bola. Os lobos sofreram o único golo do encontro através de uma grande penalidade assinalada após decisão do VAR e muito contestada pelo técnico português.



«O que esperamos do VAR são decisões boas e consistentes e isso não está a acontecer. Semana sim, semana não, vemos coisas diferentes. Até que acertem, vamos falar sobre isso uma e outra vez, algo que não queremos», apontou em declarações à Sky Sports.



«O jogo vai além destas situações, mas acho que reagimos bem. É o que diz a lei. Não há forma de treinar um jogador para defender sem os movimentos naturais do braço, mas é o que é. O que queremos é consistência», sublinhou.



A regra de mão na bola tem levantado muitas críticas e motivou a UEFA a apelar ao presidente da FIFA para que esta seja revista.