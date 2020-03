Vinte e sete jogos disputados, 27 vitórias. Primeiro lugar com 81 pontos, mais 20 que o segundo, 30 que o terceiro e promoção garantida. Assim estava o Jersey Bulls, com a subida do nono escalão do futebol inglês matematicamente assegurada. Uma subida, porém, que não vai acontecer.

A decisão da FA em anular todas os resultados nas competições abaixo do sexto escalão provocou desilusão completa, naquela que estava a ser uma época perfeita do clube da ilha de Jersey, fundado em 2018 e que realizava a primeira temporada da sua história.

O emblema britânico já veio informar que vai apelar à federação que reconsidere a subida da Combined Counties Division One à Combined Counties Premier Division.

«Estamos obviamente desiludidos com a decisão da FA de anular a época e assim invalidar o grande esforço do clube nos últimos oito meses e a nossa primeira época de recorde», diz o Jersey Bulls em comunicado.

«O clube está na invulgar posição de já ter garantido a subida na altura em que o campeonato foi suspenso e vai abordar a FA e a Combined Counties League sobre a matéria», lê-se no mesmo documento.