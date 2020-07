Depois de oito anos, chegou ao fim a ligação entre Jan Vertonghen e o Tottenham. O Belga chegou do Ajax e na sua estadia em Londres realizou sempre um mínimo de 30 jogos por temporada. Agora, de saída, o defesa aproveitou as redes sociais para se despedir do clube.

«O meu tempo no clube chegou ao fim. Um dia triste por muitas razões. Vou sentir falta dos amigos que fiz, do staff que põe o clube a funcionar, de jogar neste incrível estádio novo, e claro de vocês, adeptos» lê-se na mensagem de despedida.

Fundamental para todos os treinadores que passaram pelos Spurs, o defesa sai sem títulos ganhos, mas com a final da Liga dos Campeões atingida em 2019, em que o Tottenham perdeu com o Liverpool.