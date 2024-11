Enzo Maresca foi o mais recente treinador a reagir à chegada de Ruben Amorim à Premier League. Antes do embate do Chelsea contra o United, em Old Trafford, o italiano deixou elogios ao técnico português que vai ocupar o banco dos red devils a partir de 11 de novembro.



«É fantástico para o Ruben. Não o conheço pessoalmente, mas desejo-lhe o melhor apenas depois do nosso jogo e da pausa para as seleções. Ele tem feito um trabalho fantástico no Sporting, vi vários jogos e a equipa joga bem com e sem bola. Ele vai fazer um grande trabalho no Man. United», referiu, em entrevista à Sky Sports.



«O Sporting é uma equipa que tenta jogar um futebol atrativo, procura atacar e não apenas defender», acrescentou.



Certamente sob olhar atento de Amorim, o Manchester United recebe o Chelsea, este domingo (16h00).