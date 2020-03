Karren Brady, vice-presidente do West Ham, revelou que oito jogadores da equipa londrina estão com sintomas de Covid-19.

«Os jogadores nao estão a treinar e permanecem em casa para cumprir as indicações de isolamento social implementadas até 13 de abril, que é quando esperamos que os treinos sejam reatados. E, seguindo outras diretrizes do Governo, temos oito jogadores do West Ham em isolamento», escreveu o dirigente numa coluna que mantém no jornal The Sun.

«Ainda assim, fico aliviado por dizer que todos eles estão a apresentar sintomas ligeiros e que, tal como as famílias, parecem estar bem», acrescentou.

No Reino Unido, o número de casos de Covid-19 já ultrapassa os 17 mil. Já morreram mais de mil pessoas.