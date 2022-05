23 anos depois, o Nottingham Forest está de regresso à Premier League! Na final dos play-offs do Championship, em Wembley, The Tricky Trees bateram o Hudersfield por 1-0.



Numa tarde de festa em Londres, a equipa de Tobias Figueiredo, Xande Silva e Cafú (nenhum foi utilizado) beneficiou de um autogolo de Colwill para ganhar e celebrar o regresso ao escalão máximo do futebol inglês.



O histórico Nottingham Forest, que conta com duas Taças dos Campeões Europeus no palmarés, junta-se a Fulham e Bournemouth na lista de equipas que conseguiu um lugar na Premier League 2022/23.



O golo que resolveu o jogo: