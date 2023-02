Christian Atsu faleceu na sequência do sismo que afetou a Turquia e a Síria e rapidamente, as homenagens ao ganês multiplicaram-se por todo o lado.



O Newcastle, clube onde o extremo tinha jogado, homenageou-o antes do jogo contra o Liverpool. St James' Park trocou o minuto de silêncio por um minuto de aplausos em memória de Atsu enquanto se via uma ou outra camisola dos «mapgies» com o nome do jogador.



Veja:



O minuto de silêncio em memória de Christian Atsu 🤍 Descansa em paz, craque.



#PremierELEVEN pic.twitter.com/0yjkJQe2kf — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) February 18, 2023