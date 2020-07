Exagero ou reação natural?

É esse o debate nas redes sociais, que envolve Matheus Pereira, jogador que o Sporting emprestou ao West Bromwich Albion esta época.

No jogo frente ao Fulham, que terminou empatado a zero, o extremo ficou no chão após uma falta sofrida. Um adversário aproximou-se e foi dar-lhe um toque na cabeça, o que motivou uma cambalhota de Matheus no chão.