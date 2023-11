Chama-se Jesus, tem 13 anos e é um adepto fervoroso do Nottingham Forest, apesar de morar em Espanha.

É um jovem com necessidades especiais: sofre de autismo e de distúrbios psicóticos que o obrigam a uma complexa medicação. Tem dificuldades de relacionamento e comunicação, mas é apaixonado por futebol.

Pelo seu aniversário, foi convidado para um dia especial: visitou o City Ground, o estádio do Forest, e conheceu os jogadores do clube, em especial o seu favorito, o avançado Elanga – com quem entrou no relvado antes do início do recente jogo com o Luton Town e de quem recebeu uma camisola assinada, no final.

«O futebol é tudo para mim», explicou o jovem Jesus. «Quando o Forest perde, fico mesmo triste; quando ganha, fico bestialmente alegre», acrescentou.

O pai, que o acompanhou nesta «realização de um sonho», explicou que Jesus «raramente fala, mesmo com os professores», pelo que o dia «tinha mesmo de ser muito importante para ele», para estar tão comunicativo.

As imagens não mentem. Ora veja: