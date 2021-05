A inédita conquista da Taça de Inglaterra pelo Leicester, com uma vitória frente ao Chelsea, tem dois momentos marcantes: por um lado o golo fenomenal de Tielemans, com um pontapé de fora da área, e depois uma defesa absolutamente monstruosa de Kasper Schmeichel.

O guarda-redes dinamarquês esticou a mãe esquerda e com as pontas dos dedos desviou um remate forte de Mason Mount, segurando assim a vantagem do Leicester.

Veja esses dois momentos: