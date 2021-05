Depois de ter anunciado a retirada ao fim de 45 anos, Roy Hodgson teve direito a guarda de honra no último jogo em casa do Crystal Palace.



Antes do dérbi londrino, o técnico de 73 anos teve direito a guarda de honra por parte da equipa do Arsenal, dos seus jogadores e da equipa de arbitragem. Este encontro marcou também o regresso do público a Selhurst Park que fez questão de aplaudir o experiente treinador.



«Roy Hodgson, um dos nossos», cantaram os adeptos dos «Eagles».



O penúltimo jogo de Hodgson como treinador, o último em casa, acabou com uma derrota do Crystal Palace por 3-1.