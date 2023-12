Já não é uma surpresa o Manchester City não vencer um jogo na liga inglesa. Os campeões, de resto, somam já quatro empates e três derrotas em 17 jornadas na prova.

Este sábado, contudo, pareciam ter os três pontos garantidos, até que surgiu o penálti que permitiu ao Crystal Palace salvar um ponto na deslocação ao Etihad.

E, se Pep Guardiola desesperou com o golo do francês Olise aos 90+5 minutos, o veterano Roy Hodgson limitou-se a rir na cara do treinador espanhol.

Ora veja:

76-Year Old Roy Hodgson laughing in Pep Guardiola's face after coming from 2-0 down to steal a 2-2 draw at the death. Legendary.pic.twitter.com/sBhuFWWBWP