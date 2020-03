Em 1931, há 89 anos, Alf foi ao estádio ver o seu primeiro jogo do Wolverhampton. Tinha então 11 anos e tem acompanhado sempre a equipa. Agora, na altura em que comemora o 100.º aniversário, os Wolves fizeram-lhe uma surpresa para agradecer estas décadas de apoio e dedicação.

A surpresa incluiu passar o dia no centro de treinos do Wolverhampton, com direito a ver o treino mesmo no relvado e ao almoço com a equipa, com Nuno Espírito Santo a trazer o bolo de aniversário.

A emoção foi evidente em vários momentos no vídeo partilhado pelos Wolves.

Veja aqui: