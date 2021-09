Os adeptos de Burnley e Arsenal envolveram-se em confrontos após o apito final do jogo que colocou frente as duas equipas, em Turf Moor.



Além de objetos arremessados, é possível ver adeptos a tentarem agredir-se junto ao gradeamento que separava as duas bancadas.



Lembre-se que o Arsenal ganhou por 1-0 graças a um golo de Martin Odegaard.



Veja: