O dérbi de Londres entre West Ham e Tottenham foi «quentinho» fora das quatro linhas. Os adeptos dos dois emblemas envolveram-se em confrontos nas zonas de acesso às bancadas.



Tudo aconteceu quando os apoiantes dos «spurs» se aperceberam de que a porta que os separava dos adeptos dos «hammers» não estava trancada. Assim que estas se abriram, os elementos dos dois clubes londrinos envolveram-se em confrontos.



Lembre-se que o encontro terminou com a vitória do West Ham graças a um golo de Michail Antonio.



Veja as imagens: