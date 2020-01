Sergio Aguero entrou na história da Premier League depois dos três golos marcados frente ao Aston Villa, tornando-se no melhor marcador estrangeiro e no jogador com mais hat-tricks.



Após a partida perguntaram a Guardiola se o argentino era o melhor avançado que já treinou e a resposta foi... incrível.



«O melhor é o Messi. Se Aguero é o melhor «nove»? Messi é o melhor número nove, dez, onze, sete, seis, cinco, quatro... do resto, o Sergio é um dos melhores», disse o catalão, em conferência de imprensa.



Veja a resposta de Guardiola a partir do minuto 2: