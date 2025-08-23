Internacional
VÍDEO: aí está o primeiro de Gyökeres pelo Arsenal
Ex-jogador do Sporting aumentou para 3-0 no início da segunda parte.
Depois das críticas que ouviu no primeiro jogo pelo Arsenal, apesar da vitória sobre o Manchester United, Viktor Gyökeres devia estar ansioso pelo primeiro jogo em casa.
E este sábado, aos 48 minutos da receção ao Leeds United, o avançado sueco estreou-se a marcar pelos londrinos na Premier League. Um golo à Gyökeres: correu, atacou o espaço, deixou defesas para trás, colocou a bola na rede e fez a inevitável máscara.
O primeiro de muitos?
