Depois das críticas que ouviu no primeiro jogo pelo Arsenal, apesar da vitória sobre o Manchester United, Viktor Gyökeres devia estar ansioso pelo primeiro jogo em casa.

E este sábado, aos 48 minutos da receção ao Leeds United, o avançado sueco estreou-se a marcar pelos londrinos na Premier League. Um golo à Gyökeres: correu, atacou o espaço, deixou defesas para trás,  colocou a bola na rede e fez a inevitável máscara.

O primeiro de muitos?

