O futebolista luso-guineense Alfa Semedo marcou, na tarde deste sábado, um dos golos da vitória do Reading na receção ao Luton, por 2-1, no regresso às vitórias da equipa orientada por Veljko Paunovic, na 21.ª jornada da II Liga inglesa (Championship).

Com o lateral-direito português Tomás Esteves a titular, o Reading ganhou vantagem com o golo de McIntyre, aos nove minutos. Depois, Alfa Semedo, emprestado pelo Benfica ao clube inglês, marcou o 2-0 aos 41 minutos. Kazenga LuaLua reduziu para o Luton, já em cima do minuto 90.

Com Cafú, Yuri Ribeiro e Tobias Figueiredo a titulares, o Nottingham Forest empatou sem golos na receção ao Birmingham.

Depois de duas derrotas, o Reading está no quinto lugar, com 36 pontos, ainda que com mais dois pontos e mais um jogo que o Watford, que ainda joga este sábado ante o líder Norwich. O Nottingham está no 20.º lugar, com 18 pontos, à mercê de Rotherham e Derby, que têm ambos 16 pontos e menos dois e um jogo, respetivamente.