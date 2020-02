Rhian Brewster, jogador do Swansea, protagonizou este sábado um momento divertido no jogo frente ao Preston, do Championship.

O avançado de 19 anos, cedido pelo Liverpool, viu que o árbitro deixou cair os cartões, apanhou-os, e aproveitou para lhe mostrar um amarelo, fazendo lembrar o que tinha feito Paul Gascoigne há uns anos.

Veja aqui as imagens:

Recorde o episódio de Paul Gascoigne: