O duelo desta terça-feira entre Ipswich e Northampton, da League One (terceiro escalão do futebol inglês), terminou com uma cena nada habitual entre o árbitro e um jogador.

Alan Judge, médio da equipa da casa, ficou a pedir penálti em cima do minuto 90, mas Darren Drysdale nada assinalou.

Perante os protestos do jogador, que se aproximou, o árbitro acabou por encostar-lhe a cabeça, e só depois de separados é que exibiu o amarelo.

Logo a seguir, já em pleno período de descontos, o Ipswich ainda teve um jogador expulso por vermelho direto. O jogo acabou empatado a zero.

Veja o vídeo: