Depois de conquistar a primeira vitória em casa do Watford, o Wolverhampton voltou a perder. Desta feita, a equipa orientada por Bruno Lage perdeu frente ao Brentford por 2-0, em pleno Molineux, numa partida da quinta jornada da Premier League.



Com José Sá, Semedo, Rúben Neves, Moutinho e Trincão de início, os lobos fizeram uma primeira parte aquém. Depois um golo anulado a Ivan Tooney, o avançado inglês abriu o marcador aos 28 minutos. Na sequência de um penálti cometido pelo ex-Benfica Marçal, o goleador do Brentford bateu José Sá e fez o 0-1.



O Brentford continuou a exibir superioridade face aos Wolves e depois de novo golo anulado a Tooney, o atacante assistiu Mbeumo para o 0-2. O melhor que a formação orientada por Bruno Lage conseguiu na primeira parte foi um disparo ao travessão de Traoré.



A segunda parte foi totalmente diferente até pela expulsão de Baptiste por acumulação de cartões amarelos. Os lobos chegaram constantemente junto da baliza de Raya, mas nem com as entradas de Podence, Hwang e Fábio Silva foram capazes de encurtar distâncias.



Assim, o recém-promovido Brentford chegou aos oito pontos na Premier League e subiu provisoriamente ao 9.º lugar enquanto o Wolverhampton é 14.º com três pontos, mas pode acabar a ronda mais perto da zona de descida.