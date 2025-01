Com uma reviravolta consumada no espaço de poucos minutos, perto do intervalo, o Arsenal saiu por cima do dérbi londrino com o Tottenham (2-1) e recuperou a vice-liderança isolada da Premier League, tirando partido do empate, na véspera, entre Nottingham Forest e Liverpool (1-1).

Vindo de dois triunfos seguidos para as taças, mas sem vencer há quatro jornadas para o campeonato, o Tottenham colocou o rival de Londres em sentido aos 25 minutos, quando Son Heung-min, com um remate que ainda desviou em Thomas Partey, bateu David Raya.

A resposta do Arsenal foi, no entanto, forte. E célere. Aos 40 minutos, Gabriel Magalhães voltou a demonstrar uma das suas especialidades, marcar na sequência de um canto - são já seis golos esta temporada para o defesa central brasileiro -, antes de Leandro Trossard arrancar decidido para a «remontada», em cima do intervalo.

O resultado não se alterou na segunda parte, confirmando o regresso aos triunfos dos «gunners», três jogos e uma eliminação da Taça de Inglaterra, aos pés do Manchester United de Ruben Amorim, depois.

Confira aqui os vídeos e os resultados dos restantes jogos desta quarta-feira, referentes à 21.ª jornada da Liga inglesa.