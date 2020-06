O Brighton alcançou a primeira vitória em 2020 frente ao Arsenal (2-1), em jogo da 30.ª jornada da Premier League.



Os «gunners» entraram melhor no encontro e atiraram à trave logo nos instantes iniciais por Saka. Lacazette esteve perto do golo, mas Mathew Ryan fez uma defesa incrível.



Nos cinco minutos finais da primeira parte, a equipa de Arteta ficou sem Bern Leno. O internacional alemão caiu mal num lance com Maupay e lesionou-se gravemente no joelho. O guarda-redes deixou o relvado de maca e furioso com o adversário.



Os golos surgiram todos na segunda parte. Depois de um golo anulado a Aubameyang, o Arsenal marcou primeiro num lance de génio de Pépé: recebeu na direita, conduziu para a área e atirou ao ângulo da baliza dos «seagulls».



O Brighton igualou cumpridos sete minutos na sequência de um canto. A bola ressaltou em vários jogadores e Lewis Dunk assinou o empate (75m). Ryan voou para negar o 1-2 a Aubameyang antes de Maupay oferecer os três pontos à equipa da casa no último minuto.



Com este triunfo, o Brighton chegou aos 32 pontos e subiu ao 15.º posto. Por sua vez, o Arsenal atrasou-se na luta pelos lugares europeus e segue no 9.º lugar com 40 pontos.