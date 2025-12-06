No grande jogo da 15.ª jornada da Liga inglesa, o Arsenal foi derrotado em casa do Aston Villa (2-1) , este sábado. Os «gunners» não perdiam há mais de três meses - a última derrota tinha sido no final de agosto, na visita a Anfield.

A equipa de Unai Emery adiantou-se no Villa Park com um golo aos 36 minutos, de Matty Cash, que finalizou ao segundo poste, na sequência de um cruzamento largo de Pau Torres.

A perder ao intervalo, Mikel Arteta - que apresentou uma linha defensiva renovada, sem Gabriel Magalhães e William Saliba - não perdeu tempo e lançou o ex-Sporting Viktor Gyökeres e Leandro Trossard para a segunda parte, deixando Mikel Merino e Eberechi Eze no balneário.

O internacional belga precisou apenas de sete minutos em campo para fazer o golo do empate, ao corresponder ao passe de Bukayo Saka na área dos anfitriões.

A segunda parte contou com uma melhoria dos «gunners» face àquilo que mostraram no primeiro tempo, mas os «villans» nunca deixaram de ameaçar a baliza de David Raya.

No último suspiro, já aos 90+5 minutos, Emiliano Buendía, que tinha sido lançado aos 87, garantiu a vitória à formação de Birmingham com um remate colocado, numa jogada de insistência.

No final, com este resultado, sorri o Manchester City, que pode ser o grande vencedor da jornada. Contas feitas, o Arsenal lidera a Liga inglesa com 33 pontos, mais cinco do que o Manchester City, que passou para terceiro, mas recebe o Sunderland esta tarde. Pelo meio, em segundo, à condição, está o Aston Villa, com 30 pontos.