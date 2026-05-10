Com a corrida ao título a aquecer, o Arsenal venceu o West Ham por 1-0, em jogo a contar para a 36.ª jornada da Liga inglesa, com golo de Leandro Trossard.

Numa primeira parte dominada maioritariamente pela turma de Arteta, a primeira parte chegou… de canto. Trossard atirou por duas vezes (!) à barra e esteve muito perto do golo, mas a igualdade manteve-se até ao intervalo.

No segundo tempo, os homens de Nuno Espírito Santo entraram melhor e tiveram várias chegadas perigosas à baliza de Raya. A maior oportunidade chegou por pés portugueses. Numa boa tabela entre Mateus Fernandes e Pablo Filipe, o médio ex-Sporting não conseguiu bater o guardião espanhol e atirou à figura. Perdia-se uma grande oportunidade de abrir o marcador.

Aos 83 minutos, Martin Odegaard trabalhou bem dentro da área dos hammers e, com um passe subtil, encontrou Trossard que atirou colocado para o primeiro e único golo do encontro.

A dois minutos do fim, ainda se gritou golo no London Stadium, mas o lance foi invalidado após intervenção do VAR e vários minutos de visionamento do árbitro, que acabou por assinalar falta de Pablo Filipe sobre Raya.

Com este resultado, o Arsenal segue na liderança da Premier League, com 79 pontos. O West Ham, por sua vez, sofre um duro golpe na luta pela manutenção e permanece no 18.º lugar, com 36 pontos, e pode ver o Tottenham - que está imediatamente acima, com 37 pontos, e tem um jogo por jogar - afastar-se.