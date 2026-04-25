Aproveitando que o Manchester City jogou para a Taça de Inglaterra este sábado, o Arsenal venceu na receção ao Newcastle (1-0) e subiu à liderança isolada da Liga inglesa, à condição.

Antes do duelo da Champions com o Atlético de Madrid, os «gunners» passaram um teste difícil com um golo logo aos nove minutos. Na sequência de um canto estudado, Eberechi Eze apontou um golaço.

O ex-Sporting Viktor Gyökeres foi lançado aos 34 minutos, devido à lesão de Kai Havertz. As dores de cabeça de Mikel Arteta não se ficaram por aqui, porque Eze também teve de ser substituído por lesão, no arranque da segunda parte.

Com esta vitória, o Arsenal passa a liderar o campeonato inglês com 73 pontos, mais três do que o Manchester City, que tem um jogo em atraso. Os londrinos levam ainda vantagem de um golo sobre os «cityzens», no saldo entre golos marcados e golos sofridos.

Já o Newcastle, continua a desiludir e é 14.º classificado, com 42 pontos, oito acima da zona de despromoção.