O Arsenal esteve algumas horas fora dos lugares de acesso à Liga dos Campeões, mas já regressou ao quarto lugar.

Para isso, precisaram de vencer esta tarde em casa do West Ham, por 2-1, em jogo da 35.ª jornada da Premier League.

No Estádio Olímpico de Londres, Nuno Tavares foi titular na equipa de Arteta (Cédric entrou nos últimos minutos) e viu o colega do setor defensivo Rob Holding abrir o marcador aos 38 minutos, após assistência de Bukayo Saka.

Em cima do intervalo, Jarrod Bowen empatou para os hammers, mas no início do segundo tempo, o outro central do Arsenal, Gabriel, fez o 2-1 final.

Com este resultado, o Arsenal volta assim a ocupar o quarto lugar da tabela classificativa, com mais dois pontos do que o Tottenham. O West Ham segue no sétimo lugar, que dá acesso à Liga Conferência, com mais três pontos do que o Wolverhampton, de Bruno Lage.