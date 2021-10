Na estreia a titular de Nuno Tavares na Premier League, o Arsenal voltou aos triunfos na receção ao Aston Villa (3-1), no jogo que marcou o arranque da 9.ª jornada.

Após o empate arrancado a ferros frente ao Crystal Palace, os «gunners» tiveram uma entrada muito forte no encontro frente ao conjunto de Birmingham. Após um falhanço de Saka e um remate ao poste de Partey, os londrinos abriram o marcador. O médio ganês ex-Atlético de Madrid subiu mais alto que a defesa contrária e com as costas desviou para o fundo da baliza de Emiliano Martínez (23m).



O lateral-esquerdo português esteve bastante ativo na primeira parte. Além de ter tentado três remates, Nuno Tavares por pouco não saiu do Emirates com uma assistência, mas Saka falhou na cara do guarda-redes argentino dos «villans». Apesar da perdida de Saka, o Arsenal chegou ao intervalo com o triunfo no bolso.



No último suspiro, Lacazette caiu na área e o árbitro apitou pontapé de penálti após rever as imagens no monitor. Aubameyang permitiu a defesa de Martínez, mas acabou por marcar na recarga.



Ao contrário do que aconteceu na primeira parte, o Aston Villa melhorou na segunda parte e conseguiu incomodar Ramsdale. Porém, acabou por sofrer o 3-0 e não conseguir reentrar na discusão da partida. Saída rápida dos «gunners» com Aubameyang a lançar Smith-Rowe que, beneficiou de um desvio de Mings, para celebrar o 3-0.



Com Cedric no banco de suplentes, a equipa de Arteta ainda sofreu um golo. Um belo golo, diga-se, da autoria de Jacob Ramsey. Feitas as contas, o Arsenal somou o sexto jogo seguido sem perder na Premier League e chegou aos 14 pontos, ocupando provisoriamente o 9.º lugar. Por sua vez, o Aston Villa tem 10 pontos e está sentado no 13.º lugar.