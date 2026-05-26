O Aston Villa apresentou, esta terça-feira, o novo equipamento principal para a temporada 2026/27.

Depois da conquista da Liga Europa, os «villans» apresentam a nova camisola, que conta com detalhes «vintage», inspirados nos traços do clube na década de 60.

O Aston Villa põe fim a uma época bem conseguida em termos de resultados desportivos e prepara-se para entrar na temporada 2026/27, marcada pelo regresso à Liga dos Campeões.