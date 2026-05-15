VÍDEO: Aston Villa vence Liverpool e sobe a quarto na Liga inglesa
Triunfo por 4-2 dos «villans» é uma boa notícia para Benfica ou Sporting
O Aston Villa venceu por 4-2 na receção ao Liverpool e ultrapassou os «reds» na tabela, para chegar ao top-4 da Liga inglesa.
Este resultado tem redobrada importância para o Benfica e o Sporting, pois, caso o Aston Villa termine no quarto lugar no campeonato e vença a Liga Europa (já na quarta-feira, com o Friburgo), o segundo classificado da Liga portuguesa terá entrada direta na Champions.
A primeira parte não teve muitos motivos de interesse e ficou marcada apenas pelo golaço de Morgan Rogers, que aproveitou uma desatenção da defesa dos «reds» e atirou colocado para a baliza, aos 42 minutos.
A segunda parte começou a togo o gás e o Liverpool empatou logo aos 52, na sequência de um livre cobrado por Dominik Szoboszlai. O médio húngaro colocou a bola na área e o capitão Virgil van Dijk, de cabeça, encostou para o empate.
Se Szoboszlai esteve bem no lance do 1-1, borrou por completo a pintura cinco minutos depois, quando escorregou e entregou o segundo golo ao Aston Villa. Rogers ficou com a bola após o erro do médio do Liverpool e assistiu Ollie Watkins, que finalizou de primeira.
Seguiram-se minutos de total apatia da equipa comandada por Arne Slot, que esteve à beira de sofrer o terceiro golo em várias ocasiões. Contudo, o 3-1 só apareceu aos 73 minutos, novamente por Watkins, num lance de insistência, após um canto.
Num momento em que o resultado parecia que já não ia mudar, eis que John McGinn apontou o golo da noite. Aos 89 minutos, Watkins tocou para o escocês, que colocou a bola mesmo no canto da baliza, sem hipótese para Giorgi Mamardashvili.
O marcador, porém, ainda viria a mexer mais uma vez. Já em tempo de descontos, após um canto, van Dijk (90+2m) voltou a subir às alturas e cabeceou para o 4-2 final.
Com este resultado, o Aston Villa sobe, então, ao quarto lugar, com 62 pontos, mais três do que o Liverpool, que é quinto, o último lugar que dá acesso à Champions. O primeiro critério de desempate na Liga inglesa é o saldo de golos, ainda favorável ao Liverpool (+10 contra +6). Depois, vêm os golos marcados (62 do Liverpool contra 54 do Villa) e o confronto direto (vitória do Liverpool por 2-0 em casa e derrota por 4-2 fora). O critério seguinte é o maior número de golos marcados no confronto direto na condição de visitante, algo em que os «reds» também estão na frente.
Na última jornada, o Aston Villa, na ressaca da final da Liga Europa, visita o Manchester City, enquanto o Liverpool recebe o Brentford.