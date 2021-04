Depois dos protestos dos adeptos contra o proprietário do clube, o Arsenal foi derrotado pelo Everton, no jogo de abertura da 33.ª jornada da Premier League.



Com André Gomes de início, os toffees foram superiores na primeira parte e estiveram perto de marcar por Gilfy Sigurdsson. Era um golaço do internacional islandês que atirou ao ferro num livre direto.



Na segunda parte, os «gunners» foram melhores. No entanto, não se livraram de um susto a abrir, mas Holding ofereceu o corpo ao remate de Sigurdsson na pequena área. A partir daí, só deu Arsenal que teve, inclusive, um penálti a seu favor, anulado posteriormente pelo VAR.



As oportunidades da equipa de Arteta sucederam-se: Chambers desperdiçou na marca de penálti e Ceballos viu Pickford negar-lhe o golo com uma excelente defesa. Ancelotti retirou André Gomes e lançou Delph para suster o ímpeto contrário.



O Arsenal não marcou e sofreu numa jogada de contra-ataque conduzida por Richarlison e finalizada por... Leno. O brasileiro fez um túnel a um adversário e cruzou para as mãos do alemão que deixou a bola fugir. Incrível!



Cedric assistiu do banco ao jogo e viu Pickford negar o golo a Martinelli nos instantes finais. Este resultado deixa o Arsenal quase sem hipóteses de apurar para as provas da UEFA via campeonato e está obrigado a vencer a Liga Europa para marcar presença na Champions 2021/22. Por sua vez, o Everton somou 52 pontos e está a apenas três do quarto lugar.