Depois de três jogos sem ganhar na Premier League, o Manchester City voltou aos triunfos. Bernardo Silva liderou a reviravolta do campeão em inglês frente o Luton Town (2-1), em Kenilworth Road, e aproximou-se do terceiro lugar ocupado pelo Aston Villa.



Com Bernardo e Rúben Dias de início, os «citizens» criaram três boas ocasiões para marcar na primeira meia hora, mas Thomas Kaminski brilhou e travou as tentativas de Foden, em duas ocasiões, e de Álvarez.



O Luton, que tinha complicado muito a vida ao Arsenal a meio da semana, acabou por chegar ao intervalo na frente graças a um golo de Elijah Adebayo nos descontos. O avançado superou Rúben Dias no ar e cabeceou para o fundo da baliza de Ederson.



Na segunda parte o Manchester City tentou reagir e enviou uma bola à trave da baliza do Luton por Rúben Dias. Não marcou o defesa português, marcou o compatriota Bernardo três minutos depois. O internacional português aproveitou um desarme a Rodri na área para atirar em jeito e igualar a contenda.

Volvidos três minutos, o campeão inglês e europeu consumou a reviravolta. Álvarez recuperou (levou com a bola na cara apesar dos pedidos de braço da equipa da casa), arrancou em direção à área e cruzou para a finalização fácil de Grealish.



Com esta vitória, o City colocou fim a uma série de três jogos sem ganhar na Premier League e chegou aos 33 pontos, colocando-se a dois do Aston Villa (terceiro colocado), a três do Arsenal (segundo classificado) e do Liverpool (líder). Já o Luton é 18.º com nove pontos.



Classificação da Premier League