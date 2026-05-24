Bernardo Silva está de saída do Manchester City, após nove temporadas ao serviço dos cityzens. Já depois de várias homenagens, o internacional português não escondeu - à entrada do túnel - a emoção que a despedida do Etihad acarreta.

Nas entrevistas que realizou, Bernardo Silva questionou se a emoção viria ao de cima no adeus ao Manchester City. Ora, o médio ainda nem sequer tinha entrado em campo e já as lágrimas lhe corriam dos olhos, valendo o carinho da filha.

Além de Bernardo Silva, também John Stones se despede de Manchester, assim como o treinador Pep Guardiola.

Ora veja:

O Manchester City recebe, recorde-se, o Aston Villa, num jogo que pode ditar a ida direta do Sporting à Liga dos Campeões.