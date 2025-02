O Liverpool teve a vitória no dérbi de Merseyside praticamente garantida, mas um golo aos 90+8 minutos permitiu ao Everton travar o líder da liga inglesa, com um empate a duas bolas, num jogo em atraso da 15.ª jornada.

Foi um enorme dérbi, do princípio ao fim, com incerteza no resutado, golos que não contaram, muita emoção e as picardias habituais em jogos de tanta rivalidade. Neste caso, houve até polícia no relvado... e por duas vezes. Primeiro para travar os adeptos que invadiram o relvado, depois para separar os jogadores que se pegaram após o apito final. Enorme, portanto.

Em Goodison Park, os «toffees» agigantaram-se no primeiro tempo e passaram para a frente logo aos 11 minutos, num lance em que a linha defensiva dos «reds» demonstrou muita passividade.

Beto, antigo avançado do Portimonense, ludibriou os centrais do Liverpool e, na cara de Alisson, atirou para abrir o marcador.

A vantagem dos anfitriões, porém, durou apenas cinco minutos. Mohamed Salah, com um passe teleguiado para a área, encontrou a cabeça de Alexis Mac Allister e o argentino cabeceou para a igualdade.

O jogo continuou dividido, muito por força da competitividade que o Everton imprimiu em campo – chegou mesmo a ter um golo anulado. No entanto, Salah voltou a aparecer de novo, comprovando a faceta de grande figura da temporada do Liverpool, mas também na Premier League.

Aos 73 minutos, os jogadores do Everton fizeram muita cerimónia para tirar a bola da área e o egípcio, esquecido ao segundo poste, completou a reviravolta.

Diogo Jota, que ainda procura reencontrar a melhor forma, entrou aos 88 minutos, a tempo de assistir de perto ao golo da igualdade.

James Tarkowski foi até à área adversária e, ao oitavo minuto de descontos, com um pontapé em força, fez o 2-2 final.

O golo do Everton demorou alguns minutos a ser validado pelo VAR, mas foi mesmo confirmado. Ora, o apito final veio logo de seguida e instalou-se a confusão no relvado, após uma provocação de Doucouré a Curtis Jones. Houve empurrões, polícia em campo e o árbitro até distribuiu vermelhos.

Com este resultado, o Liverpool, que pela primeira vez apresentou um onze sem qualquer inglês, perdeu uma boa hipótese de aumentar ainda mais a diferença para o Arsenal. A formação de Arne Slot acrescenta mais um ponto e tem agora 57, mais sete do que os «gunners», que são segundos, enquanto o Nottingham Forest segue no terceiro posto, com 47.

O Everton tem 27 pontos e é 15.º classificado.