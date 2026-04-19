Vindo do desaire na Liga dos Campeões com o Paris Saint-Germain, que ditou a eliminação da prova, o Liverpool esteve muito perto de voltar a tropeçar, desta feita na Liga inglesa. Na visita ao Everton, a equipa de Arne Slot venceu por 2-1, com um golo apontado nos descontos, num dérbi a contar para a 33.ª jornada.

Os «reds» chegaram a intervalo a vencer, graças a uma excelente finalização de Mohamed Salah, aos 29 minutos, depois de uma assistência de Cody Gakpo, um dos melhores em campo no lado visitante.

Ainda antes desse golo do Liverpool, o Everton teve um golo anulado por fora de jogo (27m).

Na segunda parte, os «toffees» empataram por intermédio de Beto. Aos 54 minutos, o avançado luso-guineense antecipou-se a Andy Robertson na área e encostou para golo, após um cruzamento de Kiernan Dewsbury-Hall.

Na sequência da jogada, Beto atingiu o guarda-redes Giorgi Mamardashvili, que teve de ser substituído. O próprio Beto saiu aos 73 minutos por problemas físicos.

Foi já aos 90+10 minutos que o Liverpool chegou ao golo do triunfo. Na sequência de um canto, o capitão Virgil van Dijk garantiu os três pontos aos «reds».

Com esta vitória, o Liverpool mantém-se no quinto lugar e praticamente garante uma vaga na Champions, com 55 pontos, mais sete do que Chelsea. Já o Everton segue em oitavo, com 47, metido na luta pelas provas europeias.

Também esta tarde, num jogo de loucos, o Aston Villa venceu por 4-3 na receção ao Sunderland.

Ollie Watkins (2 e 36m) bisou no primeiro tempo e, pelo meio, Christopher Rigg (9m) marcou para os forasteiros.

A abrir a segunda parte, Morgan Rogers (46) dilatou a vantagem da equipa de Unai Emery, que não se livrou de um enorme susto.

Já na reta final da partida, no espaço de apenas um minuto, o Sunderland chegou ao empate, com golos de Trai Hume (86m) e Wilson Isidor (87m).

No entanto, em tempo de descontos, Tammy Abraham (90+3m) garantiu o triunfo aos «villans».

O Aston Villa é quarto classificado, com 58 pontos, os mesmos do Manchester United, que é terceiro. Por sua vez, o Sunderland é 11.º, com 46 pontos.