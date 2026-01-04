O Tottenham esteve a vencer o Sunderland em casa, este domingo, mas deixou-se empatar (1-1) na reta final do encontro da 20.ª jornada da Liga inglesa.

Em cima da meia-hora, Ben Davies aproveitou a confusão na área após um canto e abriu o marcador. O Sunderland, uma das sensações da Premeir League esta época, respondeu à entrada para os últimos dez minutos e chegou à igualdade por Brian Brobbey, numa altura em que João Palhinha já tinha sido lançado por Thomas Frank.

Com este empate, o Tottenham, que só venceu um dos últimos cinco jogos, mantém-se no 13.º lugar, com 27 pontos, menos três do que o Sunderland, que ocupa o oitavo posto.

O adversário dos «spurs» foi ultrapassado na tabela pelo Brentford, que esta tarde foi até Liverpool vencer o Everton, por 4-2.

Lançado ao intervalo, Beto marcou o primeiro golo dos «toffees», de cabeça, aos 66 minutos. Antes disso, porém, já Igor Thiago tinha bisado (11 e 51m) e, pelo meio, Nathan Collins (50m) também marcou. Igor Thiago, o segundo melhor marcador do campeonato inglês, ainda chegou ao hat trick, com um golo aos 88 minutos, antes de Thierno Barry (90+1m) fixar o resultado final.

Também na tarde deste domingo, o Newcastle bateu o Crystal Palace por 2-0, em St. James’ Park.

Bruno Guimarães (71m) e Malick Thiaw (78m) assinaram os golos dos «magpies», que sobem ao quinto lugar, com 29 pontos, mais dois do que os «eagles», que ocupam a 14.ª posição.