Com João Virgínia de início na baliza, o Everton venceu o Peterborough por 2-0 na terceira ronda da Taça de Inglaterra.

Em Goodison Park, já sem Sean Dyche no banco, o ex-Portimonense Beto abriu o marcador. O avançado internacional pela Guiné-Bissau contornou o guarda-redes da equipa do terceiro escalão inglês e, aos 42 minutos, apontou o 1-0.

O segundo golo chegou de penálti, já em tempo de descontos da segunda parte, e foi da autoria de Ndiaye (90+8m).

Beto saiu aos 68 minutos e foi substituído por Armando Broja, que protagonizou um momento marcante e nem sequer terminou o jogo. O avançado albanês, que tem sofrido com lesões graves, foi desarmado num lance aos 86 minutos, colocou mal a perna direita no relvado e ficou imediatamente com muitas queixas. Ainda foi assistido no campo e recebeu oxigénio, mas teve de sair de maca.

Uma das grandes expectativas desta partida era ver Ashley Young em campo a defrontar o filho, mas tal não aconteceu. O internacional inglês até foi lançado aos 73 minutos, mas o filho não saiu do banco do Peterborough.