Sean Dyche, treinador do Everton, confirmou que Beto, avançado português que perdeu os sentidos após um choque de cabeças no jogo com o Nottingham Forest, vai falhar os próximos da equipa inglesa.

«Ele não vai jogar de certeza nos próximos jogos, mas voltará depois disso, devido aos protocolos. São boas notícias até agora, ele já fez todos os exames necessários e está bem. Sofreu apenas uma grande pancada, mas todo o staff foi espetacular ao cuidar dele», disse o treinador do Everton na conferência de imprensa de antevisão ao dérbi de Merseyside frente ao Liverpool.

O avançado português foi substituído já no tempo de compensação do duelo frente à equipa de Nuno Espírito Santo, após um choque de cabeça com Gibbs-White.

Esta temporada, Beto soma cinco golos e duas assistências em 35 jogos pelo Everton.