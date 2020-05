Em quarentena devido à pandemia de Covid-19, Yannick Bolasie celebrou este domingo o 31.º aniversário.



O isolamento social não foi um problema para o antigo jogador do Sporting que fez a festa sozinho. Em casa, junto à piscina e com um pouco de música, o extremo divertiu-se mesmo sem companhia.



Bolasie esteve em Alvalade até meados de março, altura em que a Liga foi suspensa devido ao novo coronavírus. Pouco tempo depois, os leões decidiram antecipar o final do empréstimo do internacional congolês que pertence aos quadros do Everton.