O Fulham, de Marco Silva, já tem companhia para subir à Premier League. O Bournemouth garantiu o segundo lugar do Championship, ao vencer o Nottingham Forest, terceiro classificado, na penúltima jornada (1-0).

O único golo do encontro foi apontado por Kieffer Moore, ao minuto 83.

Os portugueses Cafú, Xande Silva e Tobias Figueiredo não saíram do banco da equipa visitante.

Após o apito final houve invasão de campo à antiga, com os adeptos do Bournemouth eufóricos com o regresso ao principal escalão.

Veja o vídeo: