Numa partida antecipada da 24.ª jornada da Premier League, o Chelsea empatou no Amex Stadium frente ao Brighton (1-1).



A 13 pontos do Manchester City depois da derrota no Etihad, os campeões europeus entraram decididos a encurtar, provisoriamente, a distância para o primeiro posto e conseguiram chegar ao golo aos 38 minutos. Hakim Ziyech disparou de fora da área, a bola desviou num adversário e traiu Robert Sánchez.



Os «seagulls» fizeram jus ao estatuto de «rei dos empates» na Liga inglesa e igualaram a contenda por Adam Webster na sequência de um canto de Alexis Mac Allister. Brighton e Chelsea tiveram ocasiões para chegar ao segundo golo, mas o resultado não sofreu alterações.



Refira-se que este resultado, idêntico ao dos dois emblemas em Stamford Bridge a 29 de dezembro, deixa o Chelsea com 44 pontos e fica à mercê de Arsenal e Tottenham, equipas que têm menos três e cinco jogos que os blues, respetivamente. Por sua vez, o Brighton é 9.º classificado à condição.

Classificação da Premier League