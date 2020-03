Os adeptos do Manchester United estão completamente rendidos a Bruno Fernandes e fazem questão de o mostrar.

No jogo com o Everton, foi possível ouvi-los entoar o cântico dedicado ao médio português: «Bruno, Bruno, Bruno, ele vem do Sporting como Cristiano. Ele vai para a esquerda, vai para a direita e faz as defesas parecerem m****. Ele é o nosso português magnífico.»

Veja as imagens: