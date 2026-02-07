Quatro vitórias nos últimos quatro jogos! O Manchester United teve um teste de fogo à boa forma recente e respondeu com um triunfo por 2-0, em Old Trafford, diante do Tottenham, na 21.ª jornada da Liga inglesa.

A tarefa dos «red devils», que contaram com Bruno Fernandes e Diogo Dalot de início, ficou facilitada a partir da meia-hora, com a expulsão de Cristian Romero. O defesa-central argentino teve uma abordagem totalmente falhada num duelo com Casemiro, acertou em cheio no brasileiro e não escapou ao cartão vermelho.

O Manchester United chegou à vantagem aos 38 minutos, com uma jogada vinda diretamente do laboratório de Michael Carrick. Na sequência de um canto de Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo tocou atrasado para Bryan Mbeumo e o camaronês, completamente solto na zona de penálti, fez o 1-0.

Na segunda parte, o Manchester United teve golos anulados aos 49 e 68 minutos, mas o tento de Bruno Fernandes, aos 81, segundos após a saída de João Palhinha nos «spurs», contou mesmo.

Na sequência de um cruzamento de Diogo Dalot, Bruno Fernandes apareceu ao segundo poste e desviou, com a canela, para selar o triunfo dos «red devils».

Com esta vitória, o Manchester United reforça o quarto lugar, agora com 44 pontos, a apenas dois do pódio, à condição. Na próxima terça-feira, o conjunto de Old Trafford viaja até Londres para defrontar o West Ham e poderá completar uma série de cinco vitórias seguidas no campeonato inglês.

Já o Tottenham, continua em queda livre e somou o oitavo jogo consecutivo sem vencer na Liga inglesa. A equipa de Thomas Frank está no 14.º lugar, com 29 pontos.