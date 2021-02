Pela segunda jornada consecutiva, o Manchester United perdeu pontos e já divide o segundo lugar com o Leicester. Desta feita, os red devils empataram 1-1 nos Hawthorns, casa do WBA, e permitiram o Man. City fugir ainda mais no primeiro lugar.



Os «baggies» marcaram primeiro por Diagne logo aos dois minutos. O avançado senegalês ganhou a disputa de bola a Lindelof e cabeceou para o fundo da baliza de De Gea.



Nem mesmo em desvantagem a equipa de Solskjaer acelerou o ritmo do jogo ou criou situações para marcar. Acabou por ser o génio de Bruno Fernandes a resolver os problemas coletivos da equipa. O português marcou um golaço de pé esquerdo e empatou a partida antes do intervalo.

O WBA agarrou-se ao empate com unhas e dentes, acabando por espreitar o contra-golpe por Diagne (88m). No entanto, o reforço de inverno da formação de Allardyce atirou por cima. Por sua vez, o Manchester United esteve muito perto de chegar ao triunfo no último suspiro, mas o cabeceamento de Maguire foi ao poste.



O golo de Bruno Fernandes: