Bruno Fernandes ainda agora chegou a Inglaterra, mas já tem uma música em sua homenagem. O canal de Youtube 442oons, que adapta músicas a jogadores e equipas de futebol, já tratou do assunto.

Além de dizer que «Bruno Fernandes é português, vai marcar golos», diz ainda que «é mágico» e que é «o melhor médio desde Paul Scholes».

O divertido video «recria» ainda as negociações do Manchester com o jogador: «Por favor sê um Red, não podes ser pior do que o Fred.»

E diz ainda que o ataque a casa de Ed Woodward, vice-presidente do clube, foi o treinador a fazer pressão para que este fechasse o negócio de Bruno Fernandes.

Veja aqui o divertido vídeo: