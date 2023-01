O Manchester United estava motivado, isto após a reviravolta no dérbi frente ao City, mas não foi além de um empate na deslocação ao terreno do Crystal Palace (1-1), em jogo atrasado da sétima jornada da Premier League.

Bruno Fernandes foi titular nos red devils – Dalot, ainda lesionado, não foi opção – e protagonizou um episódio mais «quentinho» com Antony: após uma jogada ofensiva, os dois colegas de equipa desentederam-se e foi visível nas imagens televisivas que o brasileiro insultou o português, num claro sinal de desagrado.

No entanto, ao minuto 43, Antony abraçou Bruno, quando o português abriu o marcador em Londres com um remate colocado, após um passe atrasado de Christian Eriksen.

BRUNO 🙌 BRUNO 🙌 BRUNO 🙌 Que pezinhos tens 🫶

BRUNO 🙌 BRUNO 🙌 BRUNO 🙌 Que pezinhos tens 🫶

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @premierleague | @CPFC 0 x 1 @ManUtd

O United aguentou a vantagem até quase ao final do encontro, mas um golpe de génio de Michael Olise condenou a equipa de Manchester ao empate: num livre direto, o jogador do Palace rematou ao ângulo e fez o 1-1 aos 90+1 minutos.

QUE GOLAÇO DE OLISE 😱



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @premierleague | @CPFC 1 x 1 @ManUtd



🎁 𝙐𝙣𝗕𝗼𝘅𝗶𝗻𝗴 𝗗𝗮𝘆: A primeira mensalidade é oferta da ELEVEN ao aderires ao passe anual

— ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) January 18, 2023

Com este resultado, o Manchester United iguala à condição o Manchester City no segundo lugar, ao passo que o Crystal Palace é 12.º, com 23 pontos.