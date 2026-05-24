VÍDEO: campeão Arsenal fecha Premier League com vitória
Gunners venceram o Crystal Palace por 2-1 na última jornada do campeonato
O Arsenal venceu, este domingo, o Crystal Palace por 2-1 na última jornada da Premier League.
Já campeã, a equipa de Arteta entrou em campo com algumas alterações significativas face aquele que é o onze base da equipa, contudo nem as mudanças impediram os Gunners de fechar o campeonato com chave de ouro.
Gabriel Jesus marcou, algo que não acontecia desde 15 de fevereiro, e colocou o Arsenal a vencer aos 42 minutos. Assistido pelo compatriota Martinelli, o avançado brasileiro ganhou as costas à defesa do Palace e atirou, com um remate cruzado, para o 1-0.
A começar o segundo tempo, Madueke - provavelmente motivado pela chamada de Tuchel ao Mundial 2026 - atirou para o segundo com um remate de difícil execução.
Ora veja:
Já a fechar, Mateta reduziu para o Crystal Palace, mas o golo do avançado francês não foi suficiente para evitar a derrota.
Com este resultado, Arsenal soma 85 pontos. O Crystal Palace, por sua vez, termina a temporada em 15.º lugar, com 45 pontos. Contudo, a equipa de Oliver Glasner ainda ambiciona a qualificação para a Liga Europa, uma vez que vai disputar a final da Liga Conferência contra o Rayo Vallecano. O jogo, recorde-se, está marcado para dia 27 de maio, às 20h.